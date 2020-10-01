بالإسماء.. إصابة 4 أشخاص في حريق بأحد منازل أسيوط

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة مسنه بحروق متفرقة بالجسم في حريق اندلع بمنزل بسبب تسريب غاز قريه النصيرات التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، اخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بقريه النصيرات دائرة المركز ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف، وبالمعاينة الفحص تبين نشوب الحريق بمنزل "حسنى عثمان هريدى" بالقرية.

كشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب الحريق تسريب اسطوانة بوتجاز.

وأسفر الحريق عن إصابه كل من: "حسني عثمان هريدي 70 سنه - طه حسني عثمان 37 سنه - ثروت حسني عثمان 39 سنه - حليمه فراج محمود 60 سنه"، جرى نقلهم مستشفى الغنايم.

جارِ حصر الخسائر وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراء القانونية اللازمة.