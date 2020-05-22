تسريب غاز يتسبب في حريق عمارة سكنية بالمنوفية

نشب حريق في إحدى العمارات السكنية في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، نتيجة تسرب الغاز بإحدى الشقق، ما أدى لاشتعال النيران بالعمارة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم سرس الليان، يفيد بنشوب حريق في إحدى العمارات بالمدينة، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

حرر محضر بالواقعة بدائرة القسم، وبسؤال عدد من الأهالي أكدوا أن الحريق نشب نتيجة تسرب الغاز بإحدى الشقق، ما أدى لاشتعال النيران بالعمارة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.