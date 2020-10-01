ظاظا ربطت العريس.. تفاصيل مثيرة وراء حريق "العزبة المسحورة" بالدقهلية

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة "دجال عزبة عفيفى" بقرية الرحمانية في مركز ميت غمر بالدقهلية، إذ أكد مصدر، أنها أسفرت عن حرق سيارتين، وتم حبس 11 شخصا، بينهم اثنين من الدجالين وزوجة أحدهما 15 يوما، موضحا أن الواقعة أشعلها شاب تزوج حديثا يدعى "وهبة س." 17 سنة، عقب زفافه بيومين، عندما ادعى أنه لم يتمكن من الدخول بعروسه، لأنه "مربوط".

وأوضحت التحريات، التى أشرف عليها اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، أن الشاب لم يجد تبريرا أمام أهله عن عجزه على الدخول بعروسه، سوى ادعاء تعرضه لأعمال السحر، ليستعينوا بعدد من الشيوخ والسحرة، الذين مارسوا بعض أعمال الدجل، لكن استمر عجز الشاب.

وتشير أصابع إلى سيدة تدعى "سحر" 45 سنة، مقيمة بالقرية، وزوجها، مشهور عنهما القيام بأعمال السحر، بادعاء أنهم سحروا العريس وزوجته، لأنهم رفضوا دفع أى مبالغ مالية لهم على سبيل الإتاوة قبل الزفاف، فقاموا بالانتقام منهم بربط العريس، بحسب التحريات.

وكشفت التحريات، أن أسرة العروسين كانت بينهم خلافات، إذ نشبت مشاجرة بينهم خلال حفل الزفاف واعتدوا على بعضهم البعض، وعقب عجز ابنهما الدخول بزوجته، اتهموا سيدة تدعى "سحر" وزوجها بوضع أعمال سفلية في العصير المقدم للمعازيم، فصدرت عنهم أعمال وتصرفات جنونية خلال حفل الزفاف.

وقرر أهل العروسين الانتقام، فتوجهوا إلى منزل الدجال وزوجته وحرقوا سيارتين، ومنعتهم قوات الشرطة قبل أن يفتكوا بالدجال وزوجته وشخص آخر كام معهم بالمنزل، وتم القبض على 8 من أسرتي العروسين، بالإضافة إلى الدجال وزوجته وشخص آخر كان معهم.

وخلال التحقيقات، أكد المتهمون من أسرتى العروسين أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة خلال زفاف بالعزبة، مما تسبب في إفساد الحفل، ووصل الأمر إلى أن ضرب العريس عروسه وتعدوا بعضهم على بعض بالضرب، دون أن يشعروا بما حدث.

وأوضح المتهمون، أنهم ظلوا تحت تأثير السحر، الذي وضعته لهم المتهمة، وتدعى "ظاظا"، في العصير، مشيرين إلى أن كل من شرب من العصير، لم يستطع السيطرة على تصرفاته، وقاموا بتصرفات غريبة تصل إلى درجة الجنون، وأحضروا مشايخ لعلاجهم، إلا أنهم فشلوا في علاجهم، معتبرين أنهم أصيبوا بأضرار بالغة، نتيجة "السحر"، الذي فعله لهم المتهمون الثلاثة الآخرون، وأنهم توجهوا مع الشرطة لتحرير محاضر ضد السحرة، ولكنهم فوجئوا باتهامهم بحرق سيارتين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين، تابعتين لزوجين في العزبة، يعملان في أعمال الدجل والشعوذة .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين، فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين.

وتبين نشوب حريق في سيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة، لغضبهم من صاحب البيت وزوجته، واتهامهما بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم عرضهم على قاضي المعارضات ، ليقرر حبسهم لمدة 15 يومًا.