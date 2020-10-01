خناقة بـ"المحامين العرب".. والأمين العام يمنع الأعضاء من دخول المقر

نشبت مشادة كبيرة أمس الأربعاء، في مقر اتحاد المحامين العرب، بين عدد من أعضاء المكتب الدائم للاتحاد والأمناء المساعدين، والأمين العام للاتحاد ناصر الكريوني، بعد أن أحضر الأخير "بودي جارد" لإغلاق مقر الاتحاد، وقرر منع دخول أي من الأعضاء والأمناء إلا بإذن مسبق منه، ما أثار غضب وحفيظة الأعضاء، وهو الأمر الذي وصل إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم قصر النيل.

وقال عبدالجواد أحمد، عضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، إنّ الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوني، منعهم من الدخول إلى مقر الاتحاد، ووضع حراسة خاصة أمام مبنى الاتحاد.

واضاف عبدالجواد، لـ"الوطن": "نذهب يوميا للاتحاد لممارسة مهام عملنا، فوجئنا بمنعنا من الدخول من قبل الأمن، والسبب في ذلك اعتراضنا على ممارساته الخاطئة التي يقوم بها، وبينها وضع كاميرات مراقبة في المكاتب كنوع من التلصص علينا أثناء عدم وجوده، كما فصل موظفين، واعترضنا على ذلك".

وتابع: "قبل ذلك منع إقامة عزاء أمين عام الاتحاد، كما حرض عددا من الموظفين على إرهابنا واستعراض القوة بأفراد الأمن، رغم عدم وجود موافقات لذلك من قبل مجلس الاتحاد، إلا أننا فوجئنا به يتهمنا باقتحام الاتحاد واحتجازه بالداخل.

وأوضح: "الأمين العام للاتحاد أهاننا كمحامين مصريين، وأثبتنا ذلك في محضر رسمي، وسنعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور الأمناء المساعدين لشرح الموقف كاملا، كما أنّ أعضاء مجلس النقابة العامة متضامنين معنا لوقف انتهاكات الأمين العام، لإهانته الاتحاد".

نقيب المحامين يتدخل لحل الأزمة

واتجه النقيب العام رجائي عطية، صباح اليوم إلى مقر اتحاد المحامين العرب، لتفقده بعد أحداث أمس، باعتباره رئيس اتحاد المحامين العرب، ومعني بأن تجري الأمور في مجراها الصحيح.

ومن المقرر أن يعقد الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم، مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا، للوقوف على آخر ملابسات الأمر، والخلاف الذي انتقل بالطرفين إلى النيابة حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.