المحامين العرب يطالب الاتحاد الأفريقي باتخاذ خطوات بشأن السد الأثيوبي

طالب اتحاد المحامين العرب، الاتحاد الأفريقي باتخاذ خطوات عملية ملزمة لحماية مصالح دول المصب مصر والسودان، في ظل التعنت الإثيوبي بشأن السد الإثيوبي، وتفعيل آليات لفض النزاع كما سبق وجرت تحركات في قضايا أنهار أفريقية أخرى.

ودعا الاتحاد، الجامعة العربية، أن تضع خبراتها القانونية وقدرات توحدها السياسي في هذه القضية الحيوية، لدولتين من الدول الأعضاء، حياة شعبيهما مهددة بالفقر المائي، خاصة مصر، إذ إنّ المصدر الوحيد لمياه النيل التي تصل بأراضيها هو النيل الأزرق حيث بني السد.

وأعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن قلقها البالغ لما يتردد من أنّ إثيوبيا بدأت فعليا عملية ملء السد الإثيوبي، بتصرف أحادي الجانب، دون الوصول لاتفاق.