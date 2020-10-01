مصادر: جلسة النواب قد تتأخر اليوم لسفر عبدالعال للكويت

قالت مصادر، إنّ جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، قد تتأخر عن الانعقاد في موعدها الذي كان مقررا له الثانية عشرة ظهرا، لسفر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أول أمس.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ البهو الفرعوني بدا خاليا من نوابه حتى الساعة العاشرة صباحا، حيث لم يتواجد به سوى 5 نواب فقط.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، اليوم، والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

ويحضر جلسة البرلمان اليوم، نحو 596 أعضاء مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب، ويستمر عمل المجلس حتى يوم 9 يناير 2021، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد يوم 10 يناير 2021.