صور.. تفاصيل افتتاح 282 مسجدا خلال شهر سبتمبر

نفذت وزارة الأوقاف نحو 90% من خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث قامت الوزارة بافتتاح 282 مسجدًا خلال شهر سبتمبر بمحافظات البحيرة، والمنوفية والدقهلية، وبني سويف، والمنيا، وغيرها من المحافظات.

7 مساجد باكورة خطة الاوقاف لافتتاح 314 مسجدا

في مطلع الشهر، افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، 7 مساجد بمحافظة جنوب سيناء، وهي مساجد الحق المبين، وعودة، والفرقان، وخالد بن الوليد بمدينة طور سيناء، ومسجد السلام بمدينة نويبع، ومسجد أثبيت بوادى فيران، وأخيرًا مسجد الإمام على بن أبي طالب بمدينة أبو رديس.​

الشرقية في مقدمتها.. افتتاح 130 مسجد بـ18 محافظة

وفي يوم الجمعة، 11 سبتمبر، افتتحت وزارة الأوقاف 130 مسجدًا فى 18 محافظة، تتصدرها محافظة الشرقية بـ 53 مسجدًا، فيما افتتحت مديرية أوقاف المنيا 14 مسجدًا، وفى القليوبية 3 مساجد، وفى المنوفية 12 مسجدا، وفى الإسكندرية مسجدين، ومسجد فى كل من محافظات "أسوان، السويس، الأقصر، أسيوط"، و4 مساجد بمحافظة الوادى الجديد، ومسجدين بكفر الشيخ، وآخرين بمرسى مطروح، و4 مساجد بالغربية، و3 مساجد بالبحيرة، ومسجدين بقنا، و7 مساجد ببني سويف، و9 مساجد بكل من محافظتي الجيزة والدقهلية.

الأوقاف تفتتح 71 مسجدا بـ 15 محافظة

وفي يوم الجمعة، 18 سبتمبر، افتتحت وزارة الأوقاف 71 مسجدًا في 13 محافظة، بواقع 15 مسجدًا بمحافظة أسيوط، و 14 مسجد في سوهاج، وفي مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 6 مساجد، بينما افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية 4 مساجد، فيما شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح 6 مساجد، ومسجدين بالبحر الأحمر ومثلهما بالفيوم، و 3 بالأقصر، ومثلهم آخرين بالقليوبية والمنوفية، وقنا، فيما شهدت مديرية الأوقاف ببني سويف افتتاح 5 مساجد، ومثلهم في محافظة الدقهلية.

77 مسجدًا ختام الجزء الأول من تنفيذ خطة الأوقاف

وفي يوم الجمعة 25 سبتمبر، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، افتتحت وزارة الأوقاف 77 مسجدًا في 13 محافظة، بواقع 29 مسجدًا في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى 23 مسجدا بمرسى مطروح في اليوم ذاته، و5 مساجد بالدقهلية، وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد، مديرية أوقاف المنيا تم افتتاح 7 مساجد، وفي مديرية أوقاف أسيوط 8 مساجد، وفي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الشرقية تم افتتاح مسجد، وفي مديرية أوقاف أسوان تم افتتاح 3 مساجد، وفي مديرية أوقاف قنا تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الفيوم تم افتتاح 5 مساجد، وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح 7 مساجد.

وتستمر وزارة الأوقاف في تنفيذه خطتها لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر واكتوبر، حيث لم يتبقى سوا 10% للانتهاء من الخطة، بواقع 32 مسجدًا سيتم افتتاحهم خلال شهر أكتوبر الجاري.