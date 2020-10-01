1.7 مليون جنيه لتنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي بسوهاج

أكد المهندس محمد بدري، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جار التوسع في استخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي على ضفاف النيل بالتعاون مع برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية، لتنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي.

وذلك لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية ومستدامة، تتميز بالتخلص من العكارة والطفيليات الممرضة ومعظم الملوثات الأخرى بمياه نهر النيل، دون الحاجة إلى إضافة شبه أو كلور أو أي طريقة تعقيم أخرى.

وأوضح "بدري" أن الوحدات الجاري تنفيذ تتمثل في وحدتي ترشيح طبيعي بمحطة مياه الظهير ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه الطوايل بمركز ساقلتة ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه المراغة النقالى بمركز المراغة ووحدة ترشيح طبيعي بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المنشاة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لكل وحدة 30 لتر لكل ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.7 مليون جنيه، وأنه تم البدء في التنفيذ أغسطس الماضي على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في نهاية نوفمبر القادم.

تكنولوجيا الترشيح الطبيعي من التكنولوجيات المستخدمة في تنقية المياه بأوروبا كبديل للمعالجة التقليدية، وكانت الشركة قامت بتنفيذ 17 وحدة ترشيح طبيعي في وقتًا سابق في مراكز ساقلتة وسوهاج وأخميم والمراغة والمنشاة.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أعلن أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع أسيوط سوهاج بمركز سوهاج، والتي تأتي ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2020/2021 بتكلفه تبلغ 2.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه جار تغيير أكثر من 400 وصلة منزلية بطول 700 متر بأقطار تتراوح ما بين 10 بوصة و12 بوصة لتخدم 4000 نسمة، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد أبواش حريق ومحابس غسيل لتطهير الشبكات وتحسين جودة المياه المنتجة على أن تنتهى الأعمال في فبراير 2021.