2.5 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب بشارع "أسيوط– سوهاج"

أعلن اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع أسيوط سوهاج بمركز سوهاج، التي تأتي ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2020 / 2021، بتكلفه تبلغ 2.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه جار تغيير أكثر من 400 وصلة منزلية بطول 700 مترا بأقطار تتراوح بين 10 بوصة و12 بوصة لتخدم 4 آلاف نسمة.

بالاضافة إلي ذلك تشمل أعمال الإحلال والتجديد أبواش حريق ومحابس غسيل لتطهير الشبكات وتحسين جودة المياه المنتجة على أن تنتهى الأعمال في فبراير 2021.

وفي سياق آخر أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الثالثة على التوالي لمحطة مياه البلينا السطحية وللمرة الرابعة لمحطة معالجة صرف صحى طهطا وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

واشار رئيس مياه سوهاج أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً.

بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأكد اللواء بدرى، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تعمل حالياً على التأهيل للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.