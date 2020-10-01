غرامة ومنع خدمات للمخالفين.. 19 يوما على انتهاء مهلة الملصق الإلكتروني

قال مصدر أمنى، إن المهلة التى حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، لم يتبق عليها سوى 19 يوما، إذ تنتهى يوم 20 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء المهلة سيتم توقيع غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضح أنه تم مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات عقب انتهاء المهلة للمتخلفين عن التركيب.

وطالب المصدر، مالكى المركبات بجميع أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، موضحا أنه يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم جميع الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، وتيسيرًا على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، ولحين الانتهاء من المنظومة.

وتواصل وحدات المرور، استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير السيارات، بعدما شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء «الكمامات» والمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.