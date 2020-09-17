تحذير من تجاوز مهلة تركيب الملصق الإلكتروني: غرامات تصل لـ8 آلاف جنيه

حذر مصدر أمني مالكي المركبات من تجاوز المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني والتي تنتهي يوم 20 أكتوبر المقبل، لافتا إلى مد العمل بوحدات المرور للثامنة مساء تيسيرا على المواطنين.

وأكد المصدر على سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري، تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وأوضح المصدر أنه عقب انتهاء المهلة سيتعرض المخالف لعقوبات منها غرامات فورية تتراوح من 4 إلى 8 آلاف جنيه.

وشرح المصدر إن الملصق الالكترونى عبارة شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات السيارة يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية لتتمكن من التعامل السريع مع التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.

وأشار المصدر إلى أن الملصق يتم تركيبه في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث تعمل تلك الوحدات لوقت إضافي من الخامسة إلى الثامنة مساء من أجل تركيب الملصق.