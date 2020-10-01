مهندسون يشككون في مشروع الفيوم.. والنقابة: الأوراق صحيحة

تجددت أزمة مشروع أرض ثري لاند بالفيوم التي أعلنت عنها نقابة مهندسي القاهرة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وحجز فيها قرابة 16 عضوًا، إذ شكك في صحة أوراق المشروع عدد من المهندسين الداعين لعقد جمعية عمومية لمناقشة مستندات قالوا إنها تدعم وجهة نظرهم، في المقابل استضافت نقابة القاهرة الفرعية عددًا من الحاجزين الذي أكدوا بحسب بيان النقابة صحة موقف الأرض وأوراقها.

قال المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق للنقابة العامة للمهندسين وأحد الداعين للجمعية العمومية بفرعية القاهرة، إنه بناء على متابعة ما تم نشره بصوره متكررة من أول يناير حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠ على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على الفيس بوك، بالدعاية والتسويق لبيع أراضٍ بزمام محافظة الفيوم والتابعة لإحدى شركات المقاولات واستصلاح الاراضى، ومنح الشركة منفذ داخل مقر النقابة لتلقي طلبات شراء الاراضي.

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وتابع في بيان: "وحيث أن هذه الإعلانات والدعاية تضمنت الإدعاء بأن مصدر الرى نيلى، بخلاف ما تم التحقق منه من الموقف القانوني لرى الأراضى التابعة لهذه الشركة من الإدارة العامة لرى شرق الفيوم حيث أفادوا بأن هذه الأرض غير مقررة الرى، وأنهم قاموا بتحرير محضر مخالفة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بغرامة تعدت المليون جنيه وأنه جارٍ اتخاذهم للإجراءات القانونية طبقا لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ولائحته التنفيذية وأنه فى حال شراء أى شخص لهذه الأراضى يقع تحت طائلة القانون".

وأضاف المهندس أسامة زكي، أحد الأعضاء الداعيين للجمعية العمومية غير العادية، إن هناك مخالفات فى إجراءات تعاقد نقابة القاهرة مع الشركة المعلنه للتأثير على الرأى العام الهندسي، حيث إن هذه الدعوة جاءت بعد ما أثير جدل حول وجود مصدر ري نيلي للأراضي التي تعاقدت عليها "المهندسين".

بينما أشار المهندس رامز عزمي، أحد الأعضاء الداعين للجمعية العمومية، إلى أنه بصفته خبير بإحدى الشركات الإستشارية بمجال شؤون البيئة، فتعاقد الشركة المعلنة مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لشراء المياه الناتجه عن غسيل مرشحات إحدى محطات تنقية مياه الشرب جاء هذا بعد توقيع التعاقد بأكثر من شهر، وأن استخدام المياه الناتجة عن غسيل المرشحات تعد طبقا للكود والقانون مياه ملوثه لا يجوز إستخدامها فى رى الزراعات إلا بعد معالجتها وخضوعها للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة البيئة والرى والزراعة والصحة" بحسب وصف البيان.

واختتم بيان الداعين للجمعية العمومية بأن دعوتهم لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحة، حيث أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لانعقادها طبقا للمادة رقم (38) فقرة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وكان المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، قد قال إن لقاءً هامًا جمع المهندسين المتعاقدين علي أرض ثري لاند والمهندس أحمد عثمان وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بمقر النقابة العامة للمهندسين "بيت مهندسي مصر".

وأوضح، في بيان أمس الأول، أنه خلال اللقاء أكد أن الاجتماع جاء بعد ما أثير من جدل حول وجود سبل ري للأراضي التي تعاقدت عليها المهندسون، وإذا كان بها مصادر كهرباء من عدمه، خاصة بعد ما نشره بعض المهندسين عن مدى صحة موقف نقابة القاهرة الفرعية في الإعلان عن هذا المشروع وهل تم عرض هذا الأمر برمته على مجلس النقابة ومن ثم اخطار النقابة العامة.

وبحسب بيان النقابة، أكد المهندسون المتعاقدون على شراء أرض شركة "ثري لاند" بالفيوم كل على حدة، على نجاح تجربته ومشروعه الخاص بهذه الأرض.