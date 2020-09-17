"مهندسي القاهرة" ترفض عقد عمومية طارئة بسبب "ثري لاند": القضية اتحفظت

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رفض الطلب المقدم من عدد من الأعضاء لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة قيام النقابة بالإعلان على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لإحدى شركات استصلاح الأراضي.

وأوضحت النقابة حيثيات رفضها في بيان لها أشارت فيه إلى أن الموضوع تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2020، وقد تم حفظ الموضوع بعد تقديم الأوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد وصحة الإجراءات التي قامت بها نقابة مهندسي القاهرة، خاصة وأن المهندسين الذين تعاقدوا مع الشركة لم يتقدم أحد منهم بشكوى ضد الشركة.

وتحت عنوان "نقابة المهندسين بالقاهرة تدعو أعضاءها الكرام للحفاظ على نقابتهم" قال النقابة في بيانها:

"السادة أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين بالقاهرة فى ظل ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي من بعض السادة المهندسين المنتمين لبعض التيارات النقابية التى خاضت انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2020 ولم يحالفهم الحظ بالفوز بأى من المقاعد النقابية وكذلك ممن لم تتسنى لهم فرصة التمثيل بهيئة مكتب نقابة المهندسين بالقاهرة ودعوتهم لعقد جمعية عمومية بنقابه للمهندسين".

النقابة: الدعوة مقامة من أعضاء خاضوا انتخابات التجديد النصفي ولم يحالفهم الحظ

وأضافت "حيث أن موضوع الدعوة لعقد الجمعية العمومية والخاص بقيام نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالاعلان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك لإحدى شركات استصلاح الأراضي تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الاعلى لنقابة المهندسين المنعقد بتاريخ 31 / 8 /2020 وقد تم حفظ الموضوع بعد تقديم الأوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد وصحة الاجراءات التى قامت بها نقابة مهندسي القاهرة خاصة وأن السادة المهندسين الذين تعاقدوا مع الشركة لم يتقدم أحد منهم بشكوى ضد الشركة".

وواصلت "أن الدعوة لعقد جمعية عمومية دون موافقة المجلس الاعلي للنقابة العامة طبقا لنص قانون النقابه رقم 66 لعام 1974، أمر غير قانوني بالإضافة إلى ما تواجهه البلاد من تحديات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن هذا يشجع على انتهاز بعض الجماعات وأصحاب النفوس الضعيفة لهذه الدعوة ذريعة للتجمع ونشر الأفكار السيئة ضد الدولة المصرية في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها البلاد".

وتابعت النقابة: "تدعو نقابة مهندسي القاهرة أعضائها الكرام بتحري الحقيقة من مصادرها بدلاً من الكلام المُرسل والمُغرض علي صفحات شخصية وذلك بالاطلاع علي أي اجراء تم وأي تعاقد اُبرم، كما تهيب نقابة مهندسين بالقاهرة بالسادة اعضاء الجمعية العمومية بضرورة تحرى الدقة عن ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من دعوات هدفها إثارة الرأي العام والدعوة الي عمل تجمعات تخالف قوانين الدولة والتعليمات والاجراءات الواجب أتباعها في هذه الظروف واستغلالها اعلاميا من بعض الجماعات والقنوات الاعلامية لأغراض ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن البلاد".

وتابع البيان: "مما يثير الشكوك حول دعوة بعض المهندسين لموضوع تم الانتهاء من بحثه ومناقشته باستفاضة بإجتماع المجلس الاعلي المشار اليه وتم حفظه وفى هذا التوقيت الذى تقوم النقابة بدورها الوطنى .وفي ظل هذه الجهود الحثيثه نجد قله قليله تحاول تعطيل العمل النقابي تحت دعاوي شخصية وهو ما يجب أن نلتفت عنه جميعاً وان نلتف حول الاهداف العامة التي تخدم النقابة والسادة الزملاء الذين أولونا ثقتهم وندعو الله تعالي أن نكون عند حسن ظنكم جميعاً، والله الموفق والمُستعان".