"من النهاردة مفيش كاش".. تفاصيل قرار سداد مستحقات الدولة إلكترونيا

تتوقف الجهات الحكومية، اليوم، رسميًا عن تحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على الـ10 آلاف جنيه بداية من صباح اليوم، من خلال مدفوعة المواطن لدفع المستحقات الحكومية.

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 137 لسنة 2020 والتي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فوزارة المالية تقدم تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية وسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر "مدفوعة المواطن" بـ4 آلاف مكتب بريد و18 بنكًا.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكّد، في بيان صحفي، أنَّ هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، أنَّه اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق".

وأوضح وزير المالية، أنَّ المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية "مدفوعة المواطن"، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.

فيما أشار حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنَّه تمّ بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت "ATMط وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والائتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.