مصادر برلمانية ترجح ترأس الشريف جلسة النواب اليوم

رجحت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، أن يترأس السيد الشريف وكيل مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم لدور الانعقاد السادس، لتواجد الدكتور علي عبدالعال في الكويت، لتقديم واجب العزاء في المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أول أمس.

وبدا البهو الفرعوي خاليا من نوابه، حيث لم يتواجد به سوى 5 نواب، ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد السادس، على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

يحضر جلسة البرلمان اليوم نحو 596 هم أعضاء مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب، ويستمر عمل المجلس حتى 9 يناير 2021، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد يوم 10 يناير 2021.

كما يحضر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الجلسة البرلمانية، اليوم الخميس ممثلا عن الحكومة، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة للبرلمان عددا من مشروعات القوانين ذات الأولوية لمناقشتها في الجلسات المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي.

والجلسات المتبقية من عمر مجلس النواب فى دور الانعقاد السادس، تكون هي المحطة الأخيرة لعدد كبير من النواب الذين يغيبون عن السباق الانتخابي للبرلمان المقبل، لعدم ترشحهم سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، كما تغيب أكثر من 60 نائبة بالبرلمان الحالي عن خوض الانتخابات البرلمانية.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، آخر جلسات الفصل التشريعي الأول، وذلك بعد ما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.