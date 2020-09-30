طارق الخولي: البرلمان القادم سيكون حزبي وليس للمستقلين

قال طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إن الحياة الحزبية، ستخرج من انتخابات مجلس النواب بخطوات أفضل، وذلك لأن معظم المرشحين حتى الآن هم من الحزبيين، والبرلمان الحالي كان أغلبيته مستقلين.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن وجود قوائم متنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يؤدى لزيادة المشاركة في التصويت، كما توقع بأن البرلمان القادم، سيكون برلمان حزبي، وليس للمستقلين، حماية للدولة المصرية.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 15 حزب مصري، يحاول تقديم تجربة مفيده للمجتمع المصري، منهم ما يقرب من 5 أحزاب يسعوا إلى تقديم شيء ملموس وفعال على الأرض: "فيه أحزاب عملت حاجات على مدار السنوات الماضية وبتحاول، وتنمية الحياة الحزبية جزء من التنمية الشاملة، ودي مسأله عايزه سنوات، وإمكانات وقدرات وعقيده سياسية".

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هدفها خلق كوادر سياسية ناجحة، وأغلب الأحزاب المصرية، تحتاج إلى فترة زمنية أكبر، ويجب عدم إحباط تلك الأحزاب مع تقيمها بشكل موضوعي به أسلوب التشجيع للتنمية في المستقبل.

وأشار إلى أن المقاعد الفردية، تعتمد على جانب الكاريزما من قبل المرشحين، والشخصية يكون لها جانب كبير، وبعض المرشحين بيعتمدوا على دعم أحزابهم، والقائمة في تلك الانتخابات: "فيه مرشحين داخل الـ12 حزب الموجودين في القائمة بداخل التحالف أو القائمة الوطنية بالاضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيق في المقاعد الفردية".

وتابع: "نموذج شادر الانتخابات القديم خلص، وهو أحد الوسائل ولم يعد الوسيلة الوحيدة، وزمان كنت بعمل أكثر من مؤتمر انتخابي علشان ده الوسيلة الوحيدة اللي بوصل بيها لأكبر عدد من الجماهير، والنهاردة على السوشيال ميديا ممكن بالصفحة والإعلانات أوصل لجمهور أكبر وأكبر من عقد مؤتمر انتخابي في مكان محدد".

وفند: "ده مايمنعش أن التواصل حتى على المستوى الإنساني له بعد مهم ومؤثر، بس ده ممكن يتم باسلوب فيه جانب من التباعد الاجماعي، واعتقد أن المنافسة هتكون شرسة وهيكون فيه إعادة ببعض الدوائر".