بدء إجراءات إنشاء محطة معالجة صرف صحي لخدمة 11 قرية بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءًا بديوان عام المحافظة مع بعض أهالي قرية سلام، للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين بقرى ومراكز المحافظة، بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

استمع المحافظ إلى طلبات الأهالي والتي تضمنت رغبتهم في ربط القرية والقرى المجاورة بمشروع الصرف الصحي، وتحسين بعض الخدمات والمرافق بالقرية.

وأعلن خلال اللقاء، عن بدء تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب، لتخصيص قطع أراضي بالقرى والنجوع، لإقامة مشروعات محطات رفع وصرف صحي جديدة عليها بالإضافة إلى قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوقيع بروتوكول للبدء في إجراءات إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي مقترحة بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى 11 مشروع صرف صحي بقرى "سلام والعدر وبهيج وبني حسين ومنقباد شرق وعلوان والبورة والهدايا وبني غالب ومسرع"، ضمن خطة الهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية قرى ومراكز المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتذليل العقبات وسرعة نهو الإجراءات، للبدء في مشروع صرف صحي قرى بحري مركز أسيوط معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع والمضى قدمًا في استكمال مشروعات الصرف الصحي الجار إنشائها بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية.

وفى سياق متصل، طمأن الوزير المحافظ الأهالي بتكثيف حملات المتابعة بالقرى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز، مؤكدًا على تكليف رؤساء المراكز والأحياء بعقد لقاءات مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.