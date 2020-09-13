تعرف على مشروع صرف صحي منطقة الصفا بأسيوط: يتكلف 180 مليون جنيه

يشهد مركز أسيوط تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية "الصفا" بطاقة 18 ألف م3/يوم، وتوضح "الوطن" كل المعلومات عن المشروع فى عدة نقاط.

1- المشروع تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

2- بلغت تكلفة المشروع 180 مليون جنيه بطاقة 18 ألف م3/يوم تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

3- المشروع سيخدم المدينة الصناعية بمنطقة بني غالب "الصفا" بالكامل بطاقة قدرها 18 ألف م3/يوم

4- وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للاسراع في نهو المشروع وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف

5- يتكون المشروع من 4 محطات رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل.

6- محافظ أسيوط اللواء عصام سعد.تفقد المشروع وبدأ المحافظ جولته بتفقد محطة المعالجة الرئيسية بمشروع صرف صحي بني غالب وتفقد أحواض الحمأة والأعمال الجاري تنفيذها

7- المحافظ أكد على أهمية مشروعات المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 6 مناطق تابعة للمحافظة منها 5 مناطق بها أنشطة صناعية واستثمارية متنوعة ومنطقة تحت الإنشاء لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

8- "المحافظ " شدد على تذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروع وتشغيله لخدمة المدينة الصناعية وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقة.

9- المشروع يأتى انطلاقا من اهتمام الدولة والمحافظة بتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.