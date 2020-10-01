افتتاح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره.. ومحافظ الدقهلية: نقلة حضارية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة بعد تطويره وتجديده بمشاركة المجتمع المدني، وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال بالميدان والمنطقة المحيطة به استهدفت رفع الكفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بالمكان باعتباره أحد الأماكن الحيوية بنطاق حي غرب بمدينة المنصورة.

وأضاف، أن عملية التطوير استهدفت توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع، ما يخفف من تكدس السيارات وتيسير الحركة المرورية، حيث تم تخطيط المنطقة وتقسيم الحارات إلى جانب وضع العلامات الإرشادية.

كما تم تقليل مساحة "صينية "الميدان الأمر الذى أدى لتوفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة للتوسعة وخلق أماكن انتظار للسيارات، وتم إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالمنطقة.

وأشار المحافظ، أن إنشاء الميادين الجديدة أو تطوير القائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.

حضر الافتتاح المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، والمهندس عبد الحميد المصرى مدير عام مديرية الطرق، الدكتور هيثم عامر بكلية الفنون الجميلة، مصمم المجسم بالميدان، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشريه بديوان عام المحافظة، وممثلي المجتمع المدنى المشاركين بالجهود الذاتية في تنفيذ الميدان.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذًا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد" في كل مدينة بنطاق محافظة الدقهلية.