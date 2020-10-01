الأحزاب تدعو المواطنين للمشاركة في احتفالات أكتوبر أمام المنصة غدا

دعت عدد من الأحزاب السياسية، المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب التجمع كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصرى، للمُشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة، داعيا فى بيان صادر عنه اليوم ، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة ٣٠ يونية، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها .

وجدد الحزب، الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

أبوشقة: نجدد الثقة في الرئيس تزامنا مع احتفالات أكتوبر

كما دعا المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر، مجددا في بيان له اليوم، العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير نحو التقدم والازدهار، معلنا دعمه مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضاف الحزب في بيانه، أن دروس الانتصار من حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم فى حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصرى، فى كل وقت وكل مكان، و كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، و خط بارليف وعائق مائى وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسا عسكريا فى الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدا على بسالة المقاتل المصرى، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

ودعا حزب مصر الحديثة جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة.

وطالب الحزب، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكري النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر .

وجدد الحزب دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهد الكبير الذي يبذله في مسيره التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.