مجلس الأزهر يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم العمداء

قدّم مجلس جامعة الأزهر، اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما قدم المجلس التهنئة لطلاب وطالبات فريق إيناكتس جامعة الأزهر، لحصولهم على المركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال، وضرب مثل لعبقرية طلاب الأزهر.

ودعا رئيس الجامعة الكليات التي لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم، وتقدم بالشكر للكليات التي حصلت على التميز الحكومي، خاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات.

وحثّ رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك في مشروع 5 آلاف أزهري، الذي تنظمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير للعمداء، الذين انتهت مدة خدمتهم من مختلف كليات الجامعة، وتم تكريمهم على هامش انعقاد المجلس ومنحهم درع جامعة الأزهر، كما قدّم المجلس التهنئة للدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق؛ لاختياره مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشئون الطبية والعلاجية.

كما وجّه المجلس الشكر للدكتورة نادية الصاوي، المشرفة على فصول التربية الرياضية للبنات، على ما قدمته من جهد في إعداد اللائحة والإشراف على فصول التربية الرياضية بنات.

وصدّق المجلس على عدد من القرارات التي تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت:

ترقية (17) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد.

وصدق المجلس على تعيين (51) من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في درجة مدرس.

كما نظر المجلس في تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي لشغل وظيفة مدرس لعدد (26) من أعضاء الهيئة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والنظر في الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة فحص النتاج العلمي لعدد (9) من المدرسين والأساتذة المساعدين.

ووافق المجلس على النظر في توصية لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والخاصة بتفعيل توصية المجلس الأعلى للجامعات حول قيام الطلاب بمحو أمية 4 من الأميين شرطًا أساسيًا للحصول على شهادة التخرج، وذلك بالكليات النظرية بدءًا من العام الجامعي 2020/2021م، والنظر في تعديل أحكام اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها؛ لتتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج (الهجين)، واحتساب الحضور عن بعد ضمن 75%.