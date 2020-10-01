"مياه المنيا" تكرم أمهات مثاليات وفريق اليد الحاصل على بطولة الشركات

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عدد من الأمهات المثاليات العاملات داخل الشركة تقديرا لدورهن في البذل والعطاء والاجتهاد والإخلاص في العمل.

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إنه بناءا على التوجهات العامة للدولة بتكريم المرأة المصرية والعمل على أعطائها كافة الحقوق فإن الشركة كرمت الأمهات المثاليات بها.

أضاف "الشهاوي"، أن هذة التكريم يأتى ضمن سلسلة تكريمات تنظمها الشركة للعاملين بها لزيادة الولاء والانتماء وتقديم الغالي والنفيس من أجل مصلحة العمل، لافتا أن الشركة تسعى للنهوض بالعنصر البشري لأنه العمود الأساسي لأي مؤسسة ناجحة، وتتخذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.

وكانت الشركة قد كرمت فريق اليد الحاصل على المركز الأول فى بطولة الاتحاد العام للشركات، والتي أقيمت بمدينة ببورسعيد.

وقال "الشهاوي"، إن الشركة تشارك في هذه البطولات لتقوية أواصر المحبة بين الشركات ونشر الروح الرياضية والسلوك الرياضي الحضاري بين الجميع.

وهذه البطولة شارك بها ٨ شركات هي: فرق مياه المنيا، قناة السويس للحاويات، ميناء الإسكندرية، إيسترن كومباني، السكر والصناعات، النحاس المصرية، غزل المنصورة، الألومنيوم، وأنتهت بتتويج فريق اليد بشركة مياه المنيا وحصوله على كأس البطولة.

يشار إلى أن محطة مياه الرحمانية بمركز ديرمواس حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM"، كأول محطة على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

والحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريًا، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.