عائد 13% لمدة 3 سنوات.. تفاصيل الأسعار الجديدة لشهادة "رد الجميل"

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي - رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنه تقرر الإبقاء علي شهادة رد الجميل بهدف الإستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، وذلك في إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن، وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، حيث تقرر أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوي، أو بعائد 12.25% شهريًا وبذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي أكبر عائد بالسوق المصرفي

وأضافت القباج، فى بيان لها، منذ قليل، أن لجنة الأصول والخصوم "الألكو "بالبنك عُقدت لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، بخفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

قيمة الشهادة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2 مليون جنيه للشخص الواحد

وفي ذات السياق، أفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تقرر أيضًا الإستمرار في طرح شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويًا وبعائد شهري 11%، موضحًا أن قيمة الشهادة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2 مليون جنيه للشخص الواحد هذا، لافتًا إلى أنه قد سبق وتم تخفيض سن الإستفادة من الشهادة إلى 60 عام، موضحًا أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وتتمثل مميزات تلك الشهادة في صرف متنوعة "شهري – ربع سنوي – سنوي "حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقًا لاحتياجاته .

يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة بنسبة تصل إلى 80%

وأشار عشماوي إلى أن البنك قام بالإبقاء علي نفس معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث تكون العائد السنوى 12.75 % بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا، لافتًا إلى أن الشهادة يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقاً للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وفي حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الإسبوع، وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.