صرف معاشات الحكومة والتأمينات للشريحة الأولى من بنك ناصر الخميس

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنّه بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، جرى التنبيه على الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر، منعاً للتكدس داخل الفروع والحفاظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المرتبات والنفقات.

صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس

وأفاد عشماوي، في بيان له اليوم، بأنّه سيتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات، وصرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس، طبقاً للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف كالتالي:

- الشريحة الأولى يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر، للأقل من 1000 جنيه.

- الشريحة الثانية الأكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.

- الشريحة الثالثة الأكثر من 2000 جنيه اعتباراً من يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 و11 أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة، اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر، إضافة إلى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.

إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري

وأكد عشماوي أنّ البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في أنحاء الجمهورية، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بالبنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وجرى إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، وضمان عدم التكدس داخل الفروع، إلى جانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة له.