رئيس التحرير

محمود مسلم

تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

كتب:

أ ش أ
12:59 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
إحدى مستشفيات العزل في نيويورك - ألرشيفية

إحدى مستشفيات العزل في نيويورك - ألرشيفية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و233 ألفا و42 إصابة، وذلك عقب تسجيل 42 ألفا و812 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 206 آلاف و932 حالة، وذلك عقب تسجيل 946 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

اقرأ المزيد:

فيروس كورونا يقتحم سفينة سياحية في اليونان

دراسة تفجع نيويورك بشأن فيروس كورونا: الأسوأ قادم

الصين ترسل فريقا طبيا لأنجولا وليسوتو لمكافحة فيروس كورونا

كلاب وأساور إلكترونية وروبوتات.. طرق عالمية لمواجهة فيروس كورونا