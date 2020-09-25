كلاب وأساور إلكترونية وروبوتات.. طرق عالمية لمواجهة فيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا تفشيه في العالم بصورة مخيفة، مما دفع الدول إلى اتباع استراتيجيات مختلفة لمواجهة انتشار الفيروس على أرضها، خاصة مع فتح الحدود واستئناف حركة الطيران بين الدول، وكانت فنلندا من آخر الدول التي اعتمدت على الكلاب البوليسية في رصد الركاب المصابين بفيروس كورونا.

"الكشف عن الفيروس عن طريق الرائحة"، كانت تلك هي الدراسة التي اعتمدتها الشركة المشغلة لمطار العاصمة الفنلندية هلسنكي، في الكشف عن المصابين بالفيروس، حيث ستبدأ في تطبيق خطة لوضع 10 كلاب بوليسية مُدربة على البوابات، على أن يعمل 4 كلاب في الدورة الواحدة.

وأوضحت الشركة أن المطار استند في خطته على دراسة أجراها باحثون في جامعة هلسنكي، وجدت أن الكلاب المُدربة يمكنها رصد فيروس كورونا المستجد داخل أجسام المصابين بدرجة يقين تصل إلى 100%.

قالت آنا هيلم بيوركمان، أستاذة طب الخيول والحيوانات الصغيرة في جامعة هلسنكي، إن الكلب يستغرق 10 ثوانٍ لشم عينات الفيروس قبل أن يعطي نتيجة الاختبار عن طريق خدش مخلبه أو الاستلقاء أو النباح. يجب أن تكتمل العملية في غضون دقيقة واحدة، وإذا كانت النتيجة إيجابية، يتم حث الراكب على إجراء اختبار PCR، للتحقق من دقة النتيجة التي توصل إليها الكلب، وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

تمكنت شركة في سنغافورة من ابتكار روبوت خاص لإجراء اختبارات الكشف الخاصة بفيروس كورونا، ويشبه الجهاز إلى حد ما في تصميمه أجهزة فحص العين، حيث يضع الشخص ذقنه في المكان المخصص، ثم يضغط بنفسه على زر "ابدأ" ليتم إدخال عود قطني خاص بالمسح في فتحة أنفه لأخذ العينة، حيث يدخل بمقدار 10 سم، ويستمر العود بالدوران لبضع ثوان لجمع العينة، وعندما يشعل الضوء الأخضر فهذا يعني أن عملية المسح تمت بنجاح وهو ما يستغرق نحو 20 ثانية على الأكثر، وهذا أسرع من عملية المسح اليدوية المتعارف عليها، والتي قد تستمر ضعف هذه المدة، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

قالت الدكتورة رينا دارماويان الاستشارية في جراحة الرأس والرقبة، إن هذا الجهاز يقلل من اختلاط العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمرضى، الذين قد تكون نتيجتهم إيجابية.ويمكن لهذه الروبوتات بالعمل لـ 24 ساعة متواصلة، وبهذا فإنها تساعد على سرعة إجراء الفحوصات في الأماكن المزدحمة، كمساكن الطلاب، أو المسافرين في المطارات ومحطات القطارات.

بينما فرضت سلطات هونج كونج ارتداء أساور إلكترونية فور وصول المواطنين للمطار ما يسمح من التأكد بالتزامهم بقواعد العزل الذاتي أو الحجر الصحي، وتعمل هذه الأساور على النحو الآتي: يحصل جميع القادمين على سوار كل منها يحمل رمز "QR" فريد.

يقوم المستخدم بعد ذلك بتنزيل تطبيق يسمى "StayHomeSafe" على هاتفه، ومن ثم يجري مسح الكود لإقران معصمه مع التطبيق، وبمجرد وصول المواطنين إلى المنزل، عليهم أن يتجولوا في الشقة لمعايرة السوار.وقالت السلطات إن سوار المعصم لا يشكل أي مخاوف تتعلق بالخصوصية، لأنه لا يتتبع الموقع الدقيق للمرء.

كما قال تشان، إنه في الواقع "يحافظ على الخصوصية" لأنه يراقب فقط الإشارات التي تدل ما إذا كان شخص ما داخل المنزل أو خارجه، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

لجأت محطة "سانت بانكراس إنترناشونال" في بريطانيا إلى أجهزة روبوت تقوم بقتل فيروس كورونا المستجد، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وقال جاي نيوتن رئيس العمليات وهندسة المحطات في خط هاي سبيدوان تشانيل للسكك الحديدية: "نحن أول محطة قطارات تجلب هذا النوع من التكنولوجيا لأننا نريد السماح للناس باستخدام محطة القطار بأمان.. والعودة شيئا فشيئا إلى الوضع الطبيعي".

وتابع: "تستخدم الروبوتات الأشعة فوق البنفسجية لتمشيط مناطق واسعة دون الحاجة إلى المواد الكيماوية المطهرة، مضيفا أن هذه التكنولوجيا قادرة على قتل مئة بالمئة تقريبا من البكتيريا والفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا على الأسطح وفي الهواء المحيط خلال دقائق".