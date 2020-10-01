الكنيسة تضع 5 شروط لحمامات السباحة: النزول بمايوه شخصي والإيجار ممنوع

واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح مؤسساتها الخدمية وعودة الأنشطة ومدارس الأحد، إلى جانب عودة الصلوات في الكنائس ضمن خطة الفتح التدريجي في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مطرانية الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، تشغيل "حمامات السباحة" في نادي كرمه القديس الأنبا آبرام، اعتبارًا من غد الجمعة، لإتاحة الفرصة للاستفادة للجميع مع اتخاذ الضوابط والشروط لحماية الجميع.

مطرانية الفيوم تشترط الحجز المسبق لدخول حمامات السباحة اعتبارًا من الغد

وذكرت المطرانية، في بيان لها، أنّ استمرار الخدمة مرهون بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا، وبينها أن يكون دخول حمامات السباحة بحجز مسبق قبلها بـ48 ساعة لتنظيم العدد، على أن تكون الأولوية لأبناء الفيوم.

وأضافت المطرانية أنّ الشرط الثالث هو دخول حمامات السباحة للأسر فقط مع عدم نزول السيدات، إلا في الفترات المخصصة لهن خلال منتصف الأسبوع، مشيرة إلى أنّ مواعيد حمام السباحة ستكون على 3 فترات يوميًا، الأولى من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والثانية من 12.30 ظهرًا إلى 2.30 ظهرًا، والثالثة من 3 عصرًا إلى 5.30 مساء، ليغلق بعد ذلك جميع الخدمات تمهيدًا لغلق النادي في السادسة مساء.

وجاء شرط المطرانية الخامس بشأن حمامات السباحة، منع النزول تماما بأي ملابس قطنية، ومنع تأجير أي مايوهات نهائي، وبالتالي فمن غير المسموح بشكل نهائي بالنزول لحمامات السباحة إلا بمايوهات شخصية.

وأكدت المطرانية، أنّها تتخذ بقدر الإمكان الضوابط اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خفض الأعداد وزيادة نسب الكلور في المياه، واستخدام أفضل الخامات لحماية المترددين، موضحة أنّ الإدارة لها الحق في إلغاء أو عدم الحجز لأي فرد يخالف أي تعليمات خاصة بسلامة الخدمة، متمنية التزام الجميع لتقديم خدمات مميزة يستحقها المواطنين.