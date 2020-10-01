فرض حراسة أمنية على بيت المتهمين بالدجل في "العزبة المسحورة" بالدقهلية

فرضت أجهزة الأمن بالدقهلية الحراسة علي منزل المتهمين بالدجل في "العزبة المسحورة"، بعزبة عفيفي التابعة لقرية الرحمانية مركز ميت غمر، وعلى السيارتين المحترقتين لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وجرى إغلاق البيت بالشمع الأحمر وتحريز ما به من أدوات.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر بمحافظة الدقهلية قد أمر بتجديد حبس 11 شخصًا من "عزبة عفيفي"، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه الاتهام لعدد 8 منهم بحرق سيارتين، واتهام 3 آخرين بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة بالعزبة والتي أطلق عليها البعض اسم "العزبة المسحورة".

وقال الشيخ خالد طعيمة، منسق حملة تطهير المقابر، والقيمة بقرية البيومي التابعة لمحافظة الشرقية، والمجاورة لمحافظة الدقهلية، إن مقابر قرية "الرحمانية" الوحيدة التي وجدنا فيها سحر علي عظام وهو أسوأ أنواع السحر ووجدنا أعمال سفلية.

وأضاف طعيمة لـ"الوطن" أن المبادرات من أجل رفع الأذى عن المسلمين، ويلجأ بعض الدجالين إلي المقابر لكي يضعوا الأعمال بها اعتقادًا من السحرة أن "عمال المقابر" شداد، ولكن أي سحر نعثر عليه نبطله بأمر الله.

وأشار إلى أن السحرة يرضون الشيطان، ويأتون بأفعال تفرح الشيطان، وهذا موجود في القرآن الكريم، وقابلت الكثير من الناس الذين تضرروا بأفعال السحرة، ومنها أسحار لنساء بألا تطيع زوجها، ومنها سحر الجنون وأن يتخبط المسحور في الكلام.

وأكد طعيمة أن حملات تطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة مستمرة، ونتنقل من قرية إلى أخرى وسنكون يوم السبت القادم في إحدى قرى محافظة الشرقية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين تابعين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وانتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة لغضبهم من صاحب البيت وزوجته واتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبإعادة عرضهم على قاضي المعارضات أمر بحبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.