محافظ الإسكندرية يناقش حلول ومقترحات لجنة ارتفاع المياه بمريوط

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا باللجنة المشكلة بشأن دراسة مشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط، للوقوف على الحلول العاجلة والآجلة والمقترحات التي انتهت إليها اللجنة بعد دراسة المشكلة.

وخلال الاجتماع؛ قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الأسبق، بتقديم عرض فني عن معاينة مشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط، حيث وجه المحافظ بالبدء الفوري بمخاطبة الجهات المسئولة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري وهيئة الثروة السمكية ووزارة الموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحلول العاجلة المقترحة.

الجدير بالذكر، أن المحافظ عقد اجتماعًا منذ شهر لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب مياه بوادي مريوط، في إطار الاستعدادات المسبقة لاستقبال موسم الأمطار، ووجه خلاله بتشكيل لجنة لوضع دراسة شاملة حول الوضع بوادي المريوط بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق، ووضع حل جذري ونهائي لتلك المشكلة.

حضر الاجتماع، الدكتورحسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية من الصرف والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، والثروة السمكية وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.