مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادثين بطرق السخنة

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرين، في حادثين بطرق العين السخنة والقطامية بمحافظة السويس.

تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين الي مستشفى التامين الصحي بالسويس.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا بإصابة ٧ أشخاص في حادث علي طريق القطامية - السخنة بتصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص.

كما توفى شخص وأصيب 15 آخرين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – العين السخنة.

جار علاج المصابين بمستشفى التامين الصحي، ونقل المتوفي لمشرحة مستشفى السويس العام.