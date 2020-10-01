"القومي للسينما" يعرض أفلام "معركة الوعي" بمناسبة انتصارات أكتوبر

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن عرض نادي "سينما رموز مصرية"، السبت المقبل، مجموعة أفلام "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، في إطار احتفالات المركز بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرر الباسوسي أن تكون الدعوة عامة للجمهور خلال العرض المقرر إقامته داخل نادي الياسمين الكائن بمدينة المستقبل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، علي أن يتخذ الحضور كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء "كورونا" العالمي.

وكان الباسوسي نعى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا، قبل أيام، عن عمر يناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.

ووصف الباسوسي الفنان الراحل بصاحب الأداء المتميز، لأن طبيعة الشخصية التي جسدها كانت عريضة للغاية، بحسب وصفه، ومع ذلك كان محسوباً على الكوميديا، حيث تقدم بخالص التعازى لأسرة الراحل، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.