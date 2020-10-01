"الهجرة": تطبيق على التليفون خصيصا للأطفال بالخارج لتعلم اللهجة المصرية

قدمت شركة نهضة مصر، أحد الشركاء الرئيسيين في مبادرة اتكلم مصري، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التطبيق الإلكتروني "اتكلم مصري" على الهواتف المحمولة، وذلك ليسهل على أطفال المصريين بالخارج من خلاله تعلم اللغة العربية، حيث قامت الشركة بتطويره بالكامل وفقا لأحدث مفاهيم تكنولوجيا التعلم، وهي تعليم الأطفال المصريين بالخارج اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية، ويرصد التقرير التالي طريقة تعلم الأطفال عبر التطبيق:

* تطوير التطبيق وفقا لعدد من المحاور والأهداف الرئيسية تتمثل في تطوير المهارات اللغوية لدى الأطفال من المقيمين بالخارج "من استماع وتحدث وقراءة وكتابة".

* دعم قدراتهم على التواصل والحفاظ على الهوية المصرية من خلال تعزيز القيم وفق معايير حديثه تتلاءم مع طبيعتهم.

* تم تنفيذها عن طريق قصص وأغان ومحتوى شيق للأطفال يسهل عليهم فهمه والتفاعل معه، كما قامت الشركة باستخدام أحدث مفاهيم التعلم الإلكترونية مثل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence ومفاهيم التحفيز Gamification لخلق تجربة تعليمية ترفيهية متكاملة للأطفال.

* التطبيق ثلاثة مستويات مختلفة تغطى ثلاث فئات عمرية هى؛ المستوى الأساسى (3-6 سنوات)، المستوى المتوسط (6-9 سنوات) والمستوى المتقدم (9-12 سنة).

* تم تطوير المحتوى ليخدم القدرات المختلفة لكل فئة عمرية ويشمل محتوى شيقًا تفاعليًا من خلال تقديم الأحرف والكلمات وقصص وأغانٍ باللغة العربية مع مجموعة كبيرة من الأنشطة التفاعلية والشيقة للأطفال التي تساعدهم على تعلم اللغة والتعرف على بلدهم وتقاليدها بطريقة ممتعة وكل ذلك يأتي وفقًا لطرق علمية مدروسة.

* يوفر التطبيق أيضا تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يُمكن الأطفال من استخدام خاصية الـchat bot في محادثات حقيقية تدعم مهاراتهم في التواصل.

* استخدام مفهوم الـGamification لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على التعلم من خلال الألعاب المختلفة والمسابقات وجمع النقاط والفوز بالهدايا المختلفة.