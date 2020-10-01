البرلمان يناقش تجديد حالة الطوارئ أول نوفمبر

رفع مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الجلسة البرلمانية الأولى من عمر دور الانعقاد السادس، بعد أقل من 30 دقيقة على افتتاح الجلسة، التي تعد الأقصر في تاريخ العمل البرلماني.

وخيّر عبدالعال، النواب، بين انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة يوم 28 أكتوبر أو أول نوفمبر، قائلًا إنّ معظم النواب منشغلون بشكل دائم بدوائرهم الانتخابية، نظرًا للانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا.

وقال عبدالعال: "سنعقد هذه الجلسة لمناقشة أمر مهم، وتوافق الأعضاء على عقد الجلسة البرلمانية المقبلة في أول يوم من شهر نوفمبر". وينعقد البرلمان لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بتجديد حالة الطوارئ.

وكان مجلس النواب انعقد في الساعة الواحدة ظهرا، بعد تأخر دام ساعة عن الموعد المحدد لعقد الجلسة البرلمانية، نتيجة ارتباط الدكتور علي عبدالعال بتقديم واجب العزاء في المغفور له أمير الكويت، وشهدت الجلسة تلاوة قراري رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس، وبدء دور الانعقاد السادس.