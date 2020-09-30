الشوباشي: سأعمل بعد فوزي في البرلمان على تمكين أكبر للمرأة المصرية

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إنها ستسعى بعد فوزها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، للمطالبة بحقوق أكبر للسيدات: "عايزة أشيل الصدى اللي حصل في المخ لجزء كبير من قطاع الشباب المصري، وأقوله أن ربنا كرم المرأة، وأودع فيها الرحم، حيث توهب الحياة".

وأضافت "الشوباشي"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مع تمكين أكبر للمرأة، من الممكن أن يظهر عباقرة جدد من السيدات، يمثلن مصر في المحافل الدولية، وسأهتم بقضايا المرأة خلال تواجدي في مجلس النواب حال نجاحي في الانتخابات البرلمانية، موضحة أن البرلمان المقبل، سيشهد وجود تيارات عدة، ما سيظهر على السطح الكثير من الأحزاب الريادية، التي ستقود السياسة المصرية مستقبلًا.

وأكدت أن الأحزاب الحالية، التي تصل أعدادها لـ105 أحزاب ما هم إلا أرقام هلامية وليست حقيقية، ولا يوجد سوى 10 أحزاب يحاولوا إثبات أنفسهم على الأرض، وأتمنى إبراز حراك سياسي قوي عبر تلك الأحزاب مستقبلا، مشيرة إلى أن أخطر شيء على المجتمع المصري، أعداء الداخل هؤلاء، والذي يحاربون الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قرر الدخول في أصعب مرحلة لصناعة دولة قوية عالميًا، والتنوع تحت قبة البرلمان، ما بين الشباب وأصحاب الخبرات، يثري الحياة النيابية.

وتابعت: "بقول للناخب انتخبني لأني بحب بلدي والمصريين أبنائي وأحفادي، وهعمل كل جهدي علشان تكون مصر أحسن، وينعكس ده عليك وتكون أحسن".

وفندت: "فيه مجلس النواب التشريعي بيحط التشريعات، ومجلس الشيوخ بيوافق أو بيضيف أو يوجه القوانين، التي سيتم أخذها، وأهم حاجة في الانتخابات، أن تكون كل الأطراف إيجابية، لأننا محتاجين إيجابية المصري، خلال الفترة اللي جاية، وإحنا بنبي بلد في ظروف صعبة والمؤامرات علينا من كله".