جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم زيارة مفاجئة لمبنى الركاب رقم 2 و3 لمتابعة حركة السفر والوصول وإنسيابية الحركة داخل المطار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران مبنى الركاب رقم 3 للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات وكذا الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال، كما تفقد سيادته أيضا مبنى الركاب رقم 2 لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.

وخلال الجولة تفقد الطيار محمد منار منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول كما اطمأن منار على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المطار، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين.

ومن جانبه أثنى الوزير على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها فرق مكاتب الحجر الصحي والأطقم الطبية، وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.

وفي نهاية الجولة أشاد وزير الطيران بالتنسيق الفعال بين جميع الجهات والأجهزة العاملة في المطار من وزارة الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات، كما وجه سيادته بسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم مشيدًا بأداء العاملين بالمطار وتفانيهم فى عملهم وأدائهم المميز نحو تقديم أفضل الخدمات وكل التسهيلات للعملاء والمسافرين.

وكان وزير الطيران المدني قد استقبل بمكتبه أمس الأول "إيلى سى بيى سفى" دولة السنغال لدى جمهورية مصر العربية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي.