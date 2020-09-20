وزير الطيران: افتتحنا 4 مطارات جديدة لدعم السياحة منذ تولي السيسي

أكّد محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أنَّ قطاع الطيران شهد طفرة كبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي افتتح 4 مطارات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس وبرنيس والبردويل، مبينًا أنَّه يتمّ تشييد مطارات أخرى في طول مصر وعرضها لتسهم في حركة السياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة.

وزير الطيران: لم يتردد أي طيار لحظة واحدة لقيادة الطائرة لإعادة المصريين العالقين وقت كورونا

وأضاف وزير الطيران، خلال تصريحات صحفية، أنَّ المطارات المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بدقة، موضحًا أنَّ عودة العالقين من ووهان مهمة فدائية أداها الطيارون والأطقم بنجاح باهر.

وتابع أنَّ الدولة دعمت قطاع الطيران لمواجهة كورونا وطائرات مصر للطيران الأحدث في العالم، مبينًا أنَّ إجراءات التأمين المتبعة بالمطارات تتمّ وفق "أحدث النظم العالميـة وشهدت بها جميع منظمات الطيران العالمية".

وأشاد وزير الطيران، بالمنظومة المصرية التي قادت ملف جائحة كورونا باحترافية شديدة، متمنياً انتهاء جائحة كورونا العالمية، لتعود الطائرات المصرية تجوب العالم.

وقال "عنبة"، إنَّ "أول تحدٍ قابلنا خلال جائحة كورونا هو انطلاق طائرة مصر للطيران بأطقمها المختلفة إلى مدينة ووهان الصينية معقل انتشار الفيروس، لعودة العالقين المصريين بأمن وسلام إلى أرض الوطن، وكانت مهمة فدائية للطواقم، حيث وضعوا أرواحهم فداءً من أجل إنقاذ إخوانهم المصريين"، مشيرا إلى أنَّه لم يتردد أي طيار لحظة واحدة لقيادة الطائرة من أجل عودة المصريين العالقين خلال تفشى الفيروس القاتل.

وأكّد وزير الطيران، أنَّ مطارات القاهرة الدولي والغردقة وشرم الشيخ وجميع المطارات المصرية آمنة تماماً بنسبة 100%، مؤكّداً أنَّ الطيران الروسي بدأ الهبوط في مطار القاهرة الدولي قبل الجائحة، ولكنه توقف فترة مؤقتة خلال الجائحة مثله مثل الطيران الإنجليزى بسبب كورونا، وبعد انطلاق حركة الملاحة الجوية عادت الطائرات الروسية والإنجليزية، لكن ليس بنفس الكثافة، مضيفاً أنَّه بالنسبة لمطاري الغردقة وشرم، فالإنجليز يتوافدون على المطارين بعد الجائحة.

وطمأن وزير الطيران، المصريين وسياح العالم قائلا: "المطارات المصرية مؤمنة تماماً وأُجرى عليها تفتيش من جانب المنظمات المصرية والعالمية بدليل هبوط جميع شركات الطيران العالمية فى المطارات المصرية"، مشيراً إلى أنَّ الوزارة فتحت مطارات جديدة منها مطارات سفنكس والعاصمة وبرنيس، ونسعى لتطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، وهذه المطارات أهداها الرئيس السيسي لقطاع الطيران المدني وهذا شيء عظيم" .

وأوضح وزير الطيران، أنَّ سعر تذاكر الحج الاجتماعي المعروف باسم طحج القرعة" وحج "وزارة التضامن" لم يتمّ زيادتها منذ 3 سنوات رغم رفع أسعار المصروفات المختلفة، مشيراً إلى أنَّ سبب الزيادة أن طائرات الحجاج تعود دون ركاب وعندما تذهب لإعادة الحجاج تذهب فارغة وتتراوح الزيادة بنسب مختلفة لتذاكر الحج السياحي فقط، متمنياً عودة الحج في أقرب وقت وتقديم التسهيلات المختلفة.

وأشار وزير الطيران، إلى أن إلغاء السور المصنوع من الأسلاك حول مطار القاهرة واستبداله بسور خرساني، هدفة حماية مطار القاهرة من الخارج، مبينًا أنَّ هذا إجراء أمني معمول به في كل دول العالم وتضعه منظمات الطيران العالمية في الحسبان عند تقييم المطارات.