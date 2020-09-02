وزير الطيران: استقبال أكثر من 130 ألف سائح في يوليو بشرم الشيخ والغردقة

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه قام أمس بجولة تفقدية لمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات، مع نائب الوزير ومساعد وزير الإعلام، للتأكد على وقوف المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي على حسب الأرضية الموجودة قبل الكشف عليهم أو تقديم شهادة الـpcr، وكان هناك إيجابية وعدم وجود أي مشاكل وكان لا بد من الشد على أزر المواطنين، موضحا أنه تم استقبال أكثر من 130 ألف سائح بداية من يوليو في شرم الشيخ والغردقة.

ووجه منار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، الشكر لرجال الحجر الصحي على المجهود المبذول خلال في الفترة السابقة وعلى الفترة المقبلة من تفشي فيروس كورونا، وأنه بالنسبة لمطار القاهرة وباقي المطارت يجب أن تكون الإجراءات الاحترازية المتبعة هي أن يكون الراكب معه شهادة الـ pcr وخلوه من أعراض المرض وتكون صالحة لـ72 ساعة عند موعد إقلاع الطائرة وليس عند القدوم لمصر.

وأضاف، أن نتيجة التحليل يجب أن تكون محررة إما باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وبالنسبة لمطار شرم الشيخ، طابا، الغردقة، ومرسى علم، من لا يحمل التحليل سيتم عمله له في مصر بقيمة 30 دولارا.

وتابع، أننا نعمل على تنشيط السياحة وتم استقبال أكثر من 130 ألف سائح في شرم الشيخ والغردقة في الفترة من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر وهو عدد لا بأس به كبداية، مؤكدا أننا نحاول الحفاظ على صحة الراكب بالنسبة للسياحة في منطقة البحر الأحمر وهي منطقة خالية من أي حالات مرضية.