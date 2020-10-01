وفاة ممرضة في مستشفى بالغربية بفيروس كورونا

توفيت اليوم، ممرضة بمستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعت مستشفى كفرالزيات العام فى بيان لها اليوم الخميس، الممرضة نعمة الجنايني، والذي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، بأنها كانت ومن هيئة التمريض سابقا في المستشفى، وقد أصيبت بفيروس كورونا مؤخرًا، وتم عزلها داخل المستشفى العام، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية اليوم.