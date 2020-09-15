جامعة عين شمس تزرع 200 شجرة تكريما لشهداء الجيش الأبيض

تكريما لشهداء الجيش الأبيض وتخليدا لذكراهم العطرة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة، قامت كلية الزراعة بجامعة عين شمس بتوقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري التحرير، للإعلان عن بدء زراعة حديقة مخصصة لشهداء الجيش الأبيض، والتى تقدر مساحتها بـ 1500 متر بحرم كلية الزراعة "قصر محمد على".

ومن المقرر أن تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهدائنا من الأطباء وفريق التمريض الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم مهامهم الرسمية فى العناية بالمصابين من فيروس "كوفيد19"، فى كل أنهاء الجمهورية.

هذا وقد قامت جامعة عين شمس بدعم هذه المبادرة من خلال تخصيص قطعة الأرض لزراعة الأشجار والعناية بها، وسيقوم نادى روتارى التحرير بتوفير وزراعة الأشجار الخشبية ذات القيمة الاقتصادية العالية تكريما لكل من فقدوا أرواحهم خلال تلك الفترة الصعبة. وصدقة جارية علي أرواحهم.

وقد قام بتوقيع البروتوكول دكتور أحمد جلال الدين عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة دينا المنزلاوي رئيسة لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير.

وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور محمود شوقي رئيس جامعة عين شمس، ونوابه ورئيس نادي روتاري التحرير هالة علاوي وعدد من أعضاء النادي، وبحضور الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس الإدارة لنقابة الأطباء نائبا عن نقيب الأطباء.

وتأتى هذه المبادرة امتدادا لمبادرة "خضر بلدك وإزرع شجرة"، والتى أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع نادى روتارى التحرير وبالتنسيق مع وزارات البيئة والري والتنمية المحلية، وذلك فى سبتمبر من العام الماضي، بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء، في 6 محافظات هي: "الأقصر، الجيزة، القاهرة، القليوبية، بني سويف، ومحافظة دمياط".

وقد انتهى بالفعل نادى روتارى التحرير بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية من تشجير محافظتين فى السنة الأولى وهما "الأقصر والجيزة" وجارى العمل على باقى الأربع محافظات على أن يتم الانتهاء من المشروع تدريجيا خلال الأعوام الأربع القادمة.

هذا وقد أشاد الدكتور محمود شوقي رئيس الجامعة بدور الأندية الروتارية في خدمة المجتمع من خلال مشاريع التنمية المستدامة والبرامج التدريبية والمبادرات التوعوية.

ومن جانبه صرح دكتور أحمد جلال الدين عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس قائلا: "سعيد بهذا التعاون والذى تتضافر فيه جهودنا مع جهود المجتمع المدنى من خلال نادى روتارى التحرير لتكريم شهداء الوطن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الحفاظ علينا ، وفى نفس الوقت المشاركة فى عمليات التشجير التى تنتهجها كلية زراعة عين شمس والجهات الحكومية من أجل الحفاظ على البيئة ومن ثم تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة"

وقد علقت هالة علاوى رئيس نادى روتارى التحرير على المبادرة قائلة "ما يفعله الجيش الأبيض من تضحيات لشئ يدعو إلى الفخر والإعتزاز وهو ما دفعنا لتخليد ذكرى المئات منهم عن طريق تلك المبادرة الجديدة. فنادى روتارى التحرير يتبنى استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية طبقا لرؤية وزارة البيئة 2030 والتى تتضمن عدة عناصر للحفاظ على البيئة، ومن هنا كان حرصنا على إطلاق تلك المبادرة فى إطار أنشطة التشجير لتدعم أهدافنا للتنمية المستدامة ونستكمل ما بدأناه العام الماضى من خلال مبادرة "خضر بلدك وإزرع شجرة".

وأكدت "علاوى"، أن المبادرات التي يطلقها النادى تأتى بعد دراسة لاحتياجات المجتمع فى الوقت الراهن مع وضع تحليل للعائد منها وأثرها التنموى على المجتمع لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما وصفت دكتورة دينا المنزلاوي ملائكة العصر بالشجعان قائلة "قدم الجيش الأبيض بكل أسلحته سواء أطباء أو تمريض أو علوم صحية وفنيين الأشعة والمسعفين، وغيرهم من المقاتلين، أرواحهم فداء لمصر، لم يقصروا ولم يتهاونوا فى نجدة اي مريض أصيب بفيروس كورونا، رغم الخطر الذى كان يحاصرهم وتقديرا منا للدور الوطني الذي تقوم به الأطقم الطبية والرعاية الصحية في مواجهة كوفيد 19، أطلقنا حديقة شهداء الجيش الأبيض من خلال بروتوكول تعاون بين نادي روتاري التحرير وكلية الزراعة جامعه عين شمس وبرعاية من وزارة الزراعة ووزارة البيئة ونقابة الأطباء حيث تقرر زراعة 200 شجرة من الأشجار الخشبية ذات القيمة الإقتصادية بإسم كل شهيد وذلك تخليدا لذكراه العطرة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة.

كما أهدى نادي روتاري التحرير درع التميز في الخدمة المجتمعية لكل من رئيس الجامعة وعميد الكلية، شكرا وتقديرا لسيادتهم علي التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل الصعوبات من أجل خدمة وطننا العزيز كما أهدت الجامعة درع شكر وتقدير لنادي روتاري التحرير وذلك تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع.