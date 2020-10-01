عاجل.. الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى أكتوبر

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر عام 2020.

وكانت مجلس الوزراء قرر سابقًا، ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وبدأت تطبيق هذا النظام بداية من 30 يونيو التي مُنحت الخميس بدلًا من الثلاثاء، بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.