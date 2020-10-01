مصدر: 1060 شخصا تقدموا للتجارب السريرية لتجربة لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن وصول عدد المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد لـ1060 متطوعًا منهم 821 شخصًا استوفوا شروط التطوع كاملة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الإكلينيكية، وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لانتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وجرت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة، ولن نسمح في أن يكون المصريين فئران تجارب واللقاح آمن.

يذكر أنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت في بيان، إنّ مشاركة مصر في التجربة، تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة، وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات، والتي تساهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من أخطار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنّ التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية"، وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أنّ المستهدف من إجراء التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وأجريت على 35 ألف مبحوث حتى الآن.

وأوضحت أنّه من المفترض أن تشارك مصر في التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، ويتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، وجارٍ متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة قومية للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبعضوية أساتذة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، وهيئة الدواء المصرية، للاستفادة من الجهود والخبرات المصرية في البحث العلمي للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات.

وتابعت أنّ الدولة المصرية تعمل في إدارة أزمة كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وإرشادات الجهات الدولية، مؤكدة جاهزية خط الإنتاج بشركة فاكسيرا لإنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.