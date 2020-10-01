"الصحة" تكرر التحذير من الشتاء: كورونا غدار والكمامة سلاحنا الوحيد

كشف إحصائيات وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب بيانات وزارة الصحة ارتفع معدل الشفاء من الفيروس إلى 93.5%، في الوقت الذي حذرت فيه من زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بسبب عدم الاهتمام باتباع الإجراءت الاحترازية.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنَّ البروتكول العلاجي المصري الذي وضع من أفضل البروتكولات على مستوى العالم وأسهم بنسبة كبيرة في حماية المواطنين من خطر مضاعفات الفيروس.

حسني: على المواطنين العودة لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

وتابع "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"لوطن" أنَّ اتباع الإجراءت الاحترازية سلاح الدفاع ومقاومة الفيروس، مشيرًا إلى أنَّ هناك تخوفات فصل الشتاء وعودة زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بسبب عدم الاهتمام باتباع الإجراءت الاحترازية.

وطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية مرة أخرى والحفاظ على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان وغسل اليدين وعدم المصافحة عند اللقاء وعدم التقبيل والأحضان، والحفاظ على التهوية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96 ألفًا و494 حالة

وقالت وزارة الصحة والسكان إنَّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أنَّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس، هو 103 آلاف و198 حالة من ضمنهم 96 ألفًا و494 حالة تم شفاؤها، و5 آلاف و930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.