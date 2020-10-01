"إلحاق العمالة" تناشد "الصحة" فتح المعامل المركزية: 200 ألف تأشيرة متوقعة للسعودية

وجه حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة، نداءً عاجلًا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة فتح المعامل المركزية بالمحافظات أسوة بما تمّ في تحليل الـpcr، لاستيعاب العمالة المسافرة وإجراء تحليل الفيروسات بدلًا من حصرها فقط على المعامل المركزية بالقاهرة.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّ المعامل المركزية بالقاهرة غير قادرة على استيعاب الممارسين الصحيين "أطباء وصيادلة وتمريض"، الذين تمّ السماح لهم بالسفر للسعودية منذ أكثر من شهر ولم تستوعبهم المعامل المركزية بالقاهرة.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعادة فتح باب اصدار التأشيرات للعمالة المصرية سواء الجديدة منها أو ممن حصلوا على تأشيرات عمل منذ شهري فبراير ومارس 2020، ولم يتمكنوا من السفر حتى الآن بسبب جائحة كورونا.

وكشف رئيس شعبة الحاق العمالة، أنَّ عدد التاشيرات المصرية التي توقفت بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية هي 200 ألف تاشيرة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف "إمام" أنَّ السعودية هي الدولة العربية والخليجية الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، وتستضيف المملكة أكثر من 2.5 مليون عامل مصري من كل المهن تليها دولة الإمارات ثم الكويت ثم قطر وعمان والبحرين.

ووفرت شركات إلحاق العمالة أكثر من نصف مليون فرصة عمل بالخارج خلال 2019، ثم جاءت أزمة كورونا لتعصف بالشركات، وتصيبه بالشلل التام لمدة 8 أشهر متواصلة عانى خلالها القطاع ما لم يعانيه خلال 3 عقود مضت.