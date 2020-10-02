36 عاما على اعتماد الشعار الرسمي لجمهورية مصر العربية.. "رفعة وسلام"

قبل 36 عاما، وتحديدا في يوم 2 أكتوبر عام 1984، اعتمد الشعار الحالي لجمهورية مصر العربية، شعارا رسميا، من جانب البرلمان، ليعتمد العلم الوطني الحالى في 4 أكتوبر بموجب القانون رقم 144 لسنة 1984، بثلاث ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود ونسر في منتصف الراية المصرية.

شعار جمهورية مصر العربية

ويتمثل شعار جمهورية مصر العربية في شكل نسر زخرفي، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وهو نسر مصري مضموم الجناحين باللون الذهبي رافعاً رأسه ناظراً ناحية اليمين للدلالة على الرفعة والاعتزاز، ويتوسط صدره درع عليه علم مصر، وقد وقف مرتكزاً على قاعدة كُتِب عليها بالخط الكوفي "جمهورية مصر العربية"، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

مواصفات العلم المصري ودلالاته

وأقر القانون أن يتكون العلم من ثلاثة مستطيلات عرضية متساوية الأبعاد، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، وهي بحسب ترتيب الألوان من الأعلى للأسفل:

الأحمر: يدل على الإشراق والأمل والقوة.

الأبيض: تعبيراً عن النقاء والسلام.

الأسود: يعبر عن عصور الاستعمار التي تخلصت منها مصر.

في وسط المستطيل الأوسط نسر صلاح الدين بلون ذهبي وهو نسر مصري من أقوى الطيور وينظر ناحية اليمين ويعبر عن قوة مصر وعراقة حضاراتها.

ومكتوب على قاعدته "جمهورية مصر العربية" بالخط الكوفي.

أبرز الشعارات السابقة

سبق الشعار الحالي "شعار اتحاد الجمهوريات العربية"، الذي كان رسميا خلال الفتر من (1972-1984) بعد اعلان اتحاد ليبيا ومصر وسوريا، لقيام اتحاد الجمهوريات العربية بحلول الأول من يناير 1971، ونص دستور "اتحاد الجمهوريات العربية" الذى صدر فى دمشق على وحدة علم الدولة ونشيدها وعاصمتها وأبقى على شكل علم الوحدة الثلاثية من حيث التقسيم والألوان وألغيت النجوم ووضع بدلا منها الشعار السوري (العُقاب) بلون ذهبي وكتب تحته عبارة (اتحاد الجمهوريات العربية) بالنسبة للجمهورية العربية السورية، والشعار المصري (العُقاب) بلون ذهبي وتحته عبارة (اتحاد الجمهوريات العربية) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وكذلك بالنسبة للجمهورية الليبية.

أما شعار الجمهورية العربية المتحدة ظل خلال الفترة من (1958-1971).

وظل شعار جمهورية مصر رسميا في الفترة من (1953 إلى 1958).

وقبله شعار المملكة المصرية (1923-1953).