عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: السيسي وضع شعار مصر فوق الجميع وأوفى به

هنأ اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عضو مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على تنصيبه رئيسا لمصر في 4 يونيو 2014، مؤكدا على أن فترة حكم السيسي تاريخيه وستظل محفورة في سجل التاريخ بحروف من نور، وستظل تجربة تدرس في التضحيه والفداء من أجل الوطن.

ولفت خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانين أن المشروعات والخطط الاستراتيجيه التي اعتمدها الرئيس السيسي في فترة حكمة ترسخ لتاريخ جديد ولحقبة تاريخيه من الزمن، وستبني نهضه على كل الأطر والمجالات سواء العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية، والاهتمام بالإنسان المصري.

وتابع خلف الله أن القاصي والداني يدرك حجم التغيرات والإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي، وحمل أمانة الوطن فوق كتفيه معليا شعار الوطن فوق الجميع وأن مصر ستظل أبد الدهر شامخه لن ثنيها الأعداء والمتربصبين.

وشدد على أن أعضاء البرلمان ولجنة الدفاع والأمن القومي خلف الرئيس ويؤيدون يشكرون الرئيس على ما يقوم به من مجهودات جبارة في خدمة الوطن في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.