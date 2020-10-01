العثور على جثة طفل حديث الولادة بأرض زراعية في الأقصر

عثر أهالى منطقة منشأة العماري، شمال مدينة الأقصر، على جثمان طفل حديث الولادة، اليوم، ملقى في الزراعات بجوار محطة الوقود الرئيسية بالمنطقة.

وعقب إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، حضرت قوة من مديرية أمن الأقصر، ونقلت جثة الطفل بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لغرفة النجدة من الأهالى بالعثور على جثمان طفل حديث الولادة ملقى فى الزراعات بالقرب من محطة وقود بطريق منشأة العمارى.

وعلى الفور وجّه مدير الأمن قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.