العثور على رضيع ملقى وسط الزراعات في الأقصر

عثر أهالي قرية العديسات قبلي بمدينة الطود، جنوب الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على طفل رضيع ملقى في طريق الشونة أمام المدرسة الإعدادية بالقرية.

وجرى على الفور إبلاغ رجال الشرطة، وحضرت النجدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسليم الطفل لإحدى دور الأيتام.

أحد أهالي القرية حسب روايتهم خلال سيره بطريق الشونة، فوجئ بصوت بين الزراعات، وعندما اقترب من مصدره وجد طفلا رضيعا ملفوفا، وعلى الفور تجمع الأهالي بالمنطقة، وأبلغوا النجدة التي حضرت، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى لفحصه لحين إيداعه بإحدى دور الأيتام بالمحافظة.