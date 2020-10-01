ميس حمدان تجري مسحة كورونا بعد اختلاطها بحالة مصابة

أجرت الفنانة ميس حمدان تحليل فيروس كورونا بعد اختلاطها خلال الأيام الماضية بحالة مصابة بالفيروس.

علمت "الوطن" أن ميس تنتظر نتيجة التحليل، وذلك للاطمئنان على صحتها وصحة المقربين منها ووالدتها وأسرتها.

كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي" التي تقدمها باللهجة الخليجية.

قالت ميس لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".

أضافت أن الموعد النهائي لطرح الأغنية سيكون منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

كانت الفنانة ميس حمدان، أعربت عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ40، قائلة إن المهرجان ملتقى لكل صناع السينما، ويجمع كل العاملين في مجال السينما مع بعضهم.

وأضافت حمدان، في تصريحات لفضائية "DMC"، مساء اليوم، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أنها كانت مقصرة في الفترة الماضية في حضور المهرجانات، لكنها أصرت على حضور تلك النسخة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر 9 أيام.