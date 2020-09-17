صور.. ميس حمدان تتعاقد مع نصر محروس على أغنية خليجية

أعلن المنتج نصر محروس، مالك شركة فري ميوزيك، تعاقده مع الفنانة ميس حمدان على توزيع ديچيتال لأغنية خليجية جديدة بعنوان "صح صح"، سيجري طرحها خلال أيام قليلة على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".

وكانت "الوطن" نشرت مستند حكم المحكمة الاقتصادية في قضية الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، والذي يفسخ التعاقد بين نصر وبهاء في الدعوى رقم 545 لسنة 7 ق.

ونصّ قرار المحكمة بـ"إلزام المدّعي عليه بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ 28102009 وملحقه المؤرخ بتاريخ 1072011 عينيًا فيما ينصرف بإعادة تسجيل الأغاني التي شابها عيب هندسي بالألبوم الثاني، على نحو ما تقدم بتقرير الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات".

كشف يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، عن أن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء إلا بتسجيل أربع أغنيات فقط.