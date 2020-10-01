وزير خارجية المجر: استحالة وقف الهجرة غير الشرعية "كذبة".. ومصر فعلتها

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، إن سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الأوروبية، تسبب مخاطر كثيرة؛ إذ تنشب الآن موجات جديدة منها تجاه أوروبا، مؤكدًا أن هذه الموجات لا تشكل فقط تهديدا ثقافيا واجتماعيا، وإنما صحيا وطبيا في الوقت ذاته.

وأضاف "سيارتو" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن بلاده ما زالت على رأيها بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح عدم إمكانية دخوله إلا بشكل شرعي؛ لأن ذلك سوف يزيل بعض الأعباء الموضوعة على مصر حاليًا، مشيددا على إمكانية وقف الهجرة.

وتابع: "من الكذب أن نقول لا يمكن إيقاف الهجرة، ومصر والمجر أثبتتا أنه يمكن ذلك.. أثبتنا أنه يمكن إيقاف الهجرة في البر ومصر أثبتت أنه يمكن إيقاف الهجرة في البحر، مؤكدا أن "الموضوع سهل جدًا، ويجب علينا التخلص من شبكات الإتجار في البشر، ومنع وضع المهاجرين غير الشرعيين على السفن والبواخر".

وأشار وزير الخاريجة المجري، إلى أن مصر أغلقت شواطئها على البحر المتوسط في عام 2015، والتي كان في السابق يركب منها المهاجرون غير الشرعيين، ويسافرون تجاه أوروبا، متابعًا: "وبالتالي فإن عدم إمكانية إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا كذبة كبيرة، لأن مصر أوقفتها".